Dall’Inghilterra: Dybala, nuove sirene dalla Premier. Due club lo tentano

Paulo Dybala è stato uno dei giocatori più chiacchierati in estate. L’argentino era stato corteggiato da diversi club e la sua permanenza alla Juventus è stata in bilico per diverso tempo. La conferma in bianconero potrebbe non bastare a trattenere la Joya a lungo a Torino. Addirittura non è da scartarsi un addio a gennaio. Lo riporta il Daily Mail. Secondo il quotidiano inglese, Dybala sarebbe cercato anche da due club di Premier League. In pole position c’è il Manchester United, già vicino all’acquisto dell’argentino in estate. Sullo sfondo anche il Tottenham.