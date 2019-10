Dall’Inghilterra: Eriksen al Real Madrid già a gennaio

Si fa sempre più lontano dal Tottenham il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, pare non abbia infatti alcuna intenzione di prolungare il proprio matrimonio con gli Spurs, spinto dal desiderio di cimentarsi in nuove avventure. Su di lui hanno messo gli occhi anche Inter e Juventus, ma ad essere in pole position sul giocatore, al momento, sembra essere il Real Madrid.

INCONTRO – Secondo quanto raccolto dal Daily Star, l’agente di Eriksen si vedrà infatti con la dirigenza dei blancos nel fine settimana, con l’obiettivo di regalarlo già a gennaio al tecnico Zinedine Zidane