Dall’Inghilterra, Giroud-Inter ci siamo: bastano 3 milioni

Olivier Giroud vuole l’Inter ed è ad un passo dal trasferimento in Italia. È questa la notizia che riporta questa mattina il Daily Telegraph in merito all’attaccante in uscita dal club londinese. Il francese, corteggiato anche da Aston Villa e Necastle, preferisce la pista italiana.

Il campione del mondo con la Francia ritroverebbe, infatti, Antonio Conte e sarebbe stuzzicato dall’idea di giocare con ambizioni ben diverse rispetto a quelle che avrebbe in Premier League. Stando al tabloid, basteranno 2,5 milioni di sterline, circa 3 milioni di euro, all’Inter per portare a Milano Giroud. L’ex Arsenal sembra essere davvero ad un passo dalla Serie A.

LAMPARD SU GIROUD