Dall’Inghilterra: Griezmann andrà al Barcellona, chiusura dell’affare ad un passo

Non ci sono novità: Antoine Griezmann sarà presto un nuovo giocatore del Barcellona. L’attaccante francese, campione del mondo 2018, ha da tempo annunciato di voler lasciare l’Atletico Madrid e immediatamente si è parlato del suo trasferimento in blaugrana. Sembrava fortemente in bilico perché pareva che Messi non gradisse molto il suo arrivo, ma – stando a quanto riportato dal Telegraph – ormai la trattativa sta per chiudersi. O meglio, dal 1° luglio, quando la clausola rescissoria del Petit Diable sarà di 120 milioni, le due società parleranno per accordarsi sul suo passaggio ai Colchoneros e tutto ciò che riguarda lo stipendio percepito. Non ci sono stati altri inserimenti, se non un piccolo interessamento del Manchester United, poiché tutti sapevano che alla fine il campione francese sarebbe rimasto in Liga e avrebbe sposato la causa del Barça.