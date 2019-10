Dall’Inghilterra: Guardiola vuole Mbappé al City

Tutti pazzi per Kylian Mbappé. L’attaccante del Paris Saint-Germain è corteggiato dalle big di tutta Europa, pronte a fare follie pur di aggiudicarene le prestazioni. Oltre al ben noto interesse di Real Madrid e Barcellona, nelle ultimissime ore si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti il Manchester City

GUARDIOLA – A riportare l’indiscrezione è il Daily Mail, che sottolinea come Mbappé sarebbe stato espressamente richiesto dal tecnico Pep Guardiola. Lo spagnolo considera infatti il giocatore del Psg il profilo ideale per far compiere un ulteriore salto di qualità alla propria formazione, che quest’anno, per l’ennesima volta, andrà a caccia della tanto agognata Champions League.