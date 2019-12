Dall’Inghilterra: Haaland ha scelto la sua destinazione

Erling Braut Haaland è l’oggetto del desiderio di mezza Europa. Il giovane attaccante del Salisburgo, protagonista sia in campionato che in Champions League, si è affermato come uno dei talenti più interessanti sul panorama mondiale. Su di lui hanno messo gli occhi anche le italiane Juventus e Napoli, ma secondo quanto raccolto dal Daily Star, il norvegese avrebbe già scelto la sua futura destinazione.

INGHILTERRA – Haaland vorrebbe mettersi alla prova in Premier League ed avrebbe ceduto alla corte del Manchester United, alla ricerca di rinforzi per tornare ai fasti di un tempo dopo annate sottotono.

