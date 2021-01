Dall’Inghilterra: il Barcellona non molla per Wijnaldum

Il Barcellona sta vivendo una stagione assai complicata. Tuttavia la formazione catalana sembra già orientata per costruire una squadra competitiva in vista del 2021/22. Tra gli obiettivi sul mercato spicca sicuramente Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese pare destinato a lasciare il Liverpool e il suo ex tecnico nella Nazionale Ronald Koeman lo vorrebbe con sé nella sua avventura con i blaugrana. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i catalani avrebbero contattato i Reds. La trattativa, per il momento, sarebbe in stallo. Tuttavia i contatti tra le due parti non sarebbero affatto calati. Koeman spera di avere presto Wijnaldum, magari insieme all’altro pupillo Memphis Depay.