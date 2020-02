Dall’Inghilterra, il Barcellona pronto allo ‘scippo’ al Manchester City: affondo per Bernardo Silva

Bernardo Silva vicinissimo al Barcellona. Dall’Inghilterra sono sicuri: il portoghese del Manchester City sarebbe entrato nel mirino dei blaugrana che potrebbero approfittare delle recenti vicende che hanno coinvolto i Citizens, esclusi per le prossime due stagioni dalle competizioni europee, per ‘affondare’ il colpo sul classe 1994.

Secondo il Daily Express, nella sua versione online, il Barcellona segue da tempo Bernardo Silva, ma adesso potrebbe compiere dei veri e propri passi avanti per chiudere l’affare. Il portoghese è da tempo uno dei giocatori chiave del Manchester City di Guardiola e non ha espresso alcun desiderio particolare di andare via ma con l’esclusione dalle coppe tutto potrebbe cambiare. E chissà che l’acquisto del trequartista non possa anche essere un’arma in più per convincere il tecnico catalano a fare un clamoroso ritorno in Spagna…