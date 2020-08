Dall’Inghilterra, il Barcellona strizza l’occhio a Bernardo Silva: nell’affare anche un calciatore blaugrana

La stagione calcistica non è ancora terminata, ma si pensa già alla prossima con il calciomercato assoluto protagonista. Interessante il possibile affare che si starebbe concretizzando tra due delle massime potenze in Europa: Manchester City e Barcellona. Dall’Inghilterra sono sicuri che i blaugrana vogliono portare in Catalogna Bernardo Silva.

Barcellona: Semedo nell’affare per Bernardo Silva

Come raccolto dal The Telegraph, si sta per aprire un trattativa importante tra il Barcellona e il Manchester City per quello che potrebbe essere un grande affare del prossimo mercato. Secondo la stampa britannica, il club blaugrana è interessato a Bernardo Silva, con i catalani pronti a regalargli una maglia da titolare cosa che, soprattutto in questa stagione, il portoghese non ha avuto sempre garantita con i citizens di Pep Guardiola nonostante la sua importanza sempre dichiarata e riconosciutagli dal tecnico. Gl inglesi non hanno chiuso la porta all’affare e a loro volta hanno chiesto informazioni per Semedo. Ecco dunque che nasce l’ipotesi di uno scambio.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE