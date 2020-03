Dall’Inghilterra: il Manchester United mette gli occhi in casa Napoli, caccia a un terzino

Ennesima stagione sottotono per il Manchester United, che, non a caso, sta già lavorando in sede di mercato in vista della prossima estate. I Red Devils vogliono rinforzare anche le corsie laterali e, al riguardo, hanno messo nel mirino un giocatore del Napoli.

IDEA – Il club inglese, come raccolto dal Mirror, starebbe infatti monitorando con attenzione Giovanni Di Lorenzo, protagonista di una buona stagione con la maglia partenopea.

