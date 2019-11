Dall’Inghilterra: il Manchester United si tira fuori dalla corsa a Ibrahimovic

Nessun ritorno al Manchester United per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante, che al termine dell’anno andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy, non intraprenderà una seconda avventura con la maglia dei Red Devils: il club inglese, come raccolto da Sky Sports UK, si sarebbe infatti tirato fuori dalla corsa allo svedese.

PRETENDENTI – Ibrahimovic, malgrado i suoi 38 anni di età, è ambito da numerosi club di tutta Europa. In Italia, sulle sue tracce, si sarebbero messe soprattutto Napoli e Milan, alla ricerca di un rinforzo offensivo. Nelle prossime settimane il centravanti dovrebbe finalmente svelare il suo futuro.