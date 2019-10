Dall’Inghilterra, il Manchester United si tira indietro per Bale: troppi infortuni

Quello di Gareth Bale continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima sessione di mercato. Il gallese sembrava destinato a lasciare il Real Madrid già in estate, ma poi ha preferito rimanere ai blancos per giocarsi le sue carte. Adesso, però, in vista di gennaio, sono tornate ad accendersi le voci che vorrebbero l’attaccante in partenza, con diversi club interessati nei suoi confronti. Fra questi, tuttavia, uno si sarebbe tirato indietro nelle ultime ore.

MANCHESTER UNITED – Secondo quanto raccolto dal Mirror, il Manchester United avrebbe definitivamente rinunciato a formulare un’offerta per Bale. Alla base della decisione i ricorrenti infortuni accusati dal gallese, ritenuto quindi un elemento di scarso affidamento da un punto di vista fisico.