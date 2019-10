Dall’Inghilterra: il Manchester United torna alla carica per Koulibaly

L’avvio di stagione disastroso del Manchester United sta facendo meditare tecnico e società. I Red Devils, nelle prime otto giornate di Premier League, hanno raccolto solamente 9 punti, con l’intero staff che sta già studiando le mosse da attuare durante la prossima sessione invernale di mercato. Tra i principali obiettivi di Ole Gunnar Solskjaer vi sarebbe il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, già corteggiato in estate. Secondo quanto raccolto dal Sun, lo United vorrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio, ma per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis potrebbero non bastare 100 milioni di euro.