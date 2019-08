Dall’Inghilterra, il Napoli ci prova per Zaha: pronti 60 milioni di sterline

Mossa a sorpresa del Napoli che perso Nicolas Pépé, trasferitosi all’Arsenal, prova a piazzare il colpo Wilfred Zaha. Il 26enne del Crystal Palace era seguito molto da vicino proprio dai Gunners che hanno preferito poi tuffarsi sull giocatore ormai ex Lille.

Dall’Inghilterra sono sicuri che il Napoli di De Laurentiis abbia intenzione di puntare forte sul giocatore ivoriano che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. Secondo la BBC e il Daily Mail, gli azzurri avrebbero pronta un’offerta da 60 milioni di sterline, cifra superiore a quella offerta in precedenza per il giocatore da Everton e Arsenal. Il giocatore, che milita nel Crystal Palace dal 2014, avrebbe già chiesto alla società inglese la propria cessione con la speranza di disputare la prossima edizione della Champions League.