Dall’Inghilterra: il Real Madrid a caccia di Kanté

Con i campionati attualmente fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, l’attenzione dei club è concentrata sul mercato. Molto attivo, come sempre, il Real Madrid, che per il proprio centrocampo, oltre a sognare Paul Pogba, avrebbe messo nel mirino il giocatore del Chelsea N’Golo Kanté, legato ai blues ancora per tre anni.

INDISCREZIONE – Secondo quanto raccolto da 90Min, il francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, sarebbe infatti finito sul taccuino della dirigenza madrilena. Sul giocatore, a Londra dal 2016 dopo l’esperienze con Boulogne, Caen e Leicester, ci sarebbe anche l’interesse del Paris Saint-Germain.

