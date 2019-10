Dall’Inghilterra, il sogno segreto di Sarri: vuole un top player della Premier League

Maurizio Sarri non ha mai fatto grosse richieste sul mercato. Ma questa volta, potrebbe fare un’eccezione. Ne sono sicuri in Inghilterra dove il Daily Mail riporta di un sogno segreto del manager della Juventus che vorrebbe un centrocampista nelle prossime sessioni di mercato.

Il tecnico bianconero vorrebbe formare un tris di centrocampisti perfetto: Miralem Pjanic, Aaron Ramsey e…N’Golo Kanté. Sarebbe il francese campione del mondo il sogno segreto dell’allenatore toscano. Il classe 1991 del Chelsea che, ad onor del vero, nell’annata vissuta con Sarri in blues si è spesso trovato a giocare in una posizione diversa da quella che preferisce, sarebbe l’acquisto richiesto alla dirigenza torinese. Per lui occorrono circa 70 milioni di sterline, cifra che la Juventus potrebbe pensare di investire nelle prossime finestre di mercato.