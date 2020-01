Dall’Inghilterra: il Tottenham ci prova per Willian

Ancora tutto da decifrare il futuro di Willian. Il brasiliano, al termine della stagione, andrà in scadenza di contratto con il Chelsea e sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero, a meno che non rinnovi l’accordo con i londinesi in questi mesi. Tra le squadre che lo hanno messo nel mirino, secondo quanto raccolto dal Sun, vi è anche il Tottenham di José Mourinho, che ha già allenato il giocatore ai blues.

RETROSCENA – Fu proprio lo Special One a soffiare Willian agli Spurs nell’estate 2013. Il fantasista, in uscita dall’Anzhi, era infatti ormai ad un passo dall’accordo con il Tottenham, prima che il tecnico portoghese lo convinse ad accettare il Chelsea.

