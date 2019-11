Dall’Inghilterra: incredibile Dortmund, Sancho può partire a gennaio

Da pezzo pregiato quasi incedibile a giocatore in vendita. Sembra incredibile, ma questa potrebbe essere la trasformazione della posizione di Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Infatti, il club giallonero non avrebbe gradito alcuni comportamenti dell’attaccante inglese definiti poco professionali. E così i tedeschi potrebbero arrivare a mettere sul mercato Sancho addirittura a gennaio. Un vero e proprio colpo di scena riportato dal quotidiano inglese The Independent. Non mancano le pretendenti: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Barcellona e Real Madrid sono pronte a fare carte false per assicurarsi il giovane talento.