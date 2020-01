Dall’Inghilterra: Inter, occhi su un top player dell’Arsenal

Il mercato riapre e l’Inter si rituffa in cerca di rinforzi per la rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Mirror, i nerazzurri avrebbero avviato i contatti con l’Arsenal per un top player dei Gunners: Pierre-Emerick Aubameyang. La crisi del club londinese potrebbe agevolare l’addio dell’attaccante gabonese, allettato dalla possibilità di trasferirsi in una squadra con grandi chance di partecipare a competizioni europee, contrariamente alla formazione di Mikel Arteta. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.