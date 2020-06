Dall’Inghilterra, Jorginho più lontano dalla Juventus: che gelo con Sarri!

Tutto fatto, o forse no. Il matrimonio tra Jorginho e la Juventus sembrava già annunciato nei giorni scorsi. Invece la trattativa potrebbe essere ben distante dal lieto fine. Secondo quanto riportato da The Athletic, giornale inglese, il centrocampista italiano di origini brasiliane non avrebbe intenzione di lasciare Londra in cui si troverebbe a suo agio con la moglie. Inoltre i rapporti con Maurizio Sarri non sarebbero così idilliaci come immaginato. Infatti i contatti tra i due si sarebbero interrotti quando il tecnico italiano ha lasciato il Chelsea per accettare la sfida alla Juventus. Insomma, tutto da rifare. Almeno in attesa di ulteriori novità sull’affare.