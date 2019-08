Dall’Inghilterra: Juventus, contatto per un altro colpo a parametro zero per il 2020

Al Real Madrid in questa sessione di mercato? Forse, ma se non dovrebbe farsi allora si aprono scenari molto interessanti in chiave Juventus. Stiamo parlando del trequartista del Tottenham, Chistian Eriksen, contattato proprio dalla società bianconera secondo quanto riportato dal Daily Mail. L’ex Ajax ha un contratto fino al 2020 e si sta parlando di un possibile acquisto a parametro zero, uno dei colpi targati Juventus, alla Emre Can, Ramsey, Khedira e Rabiot, tanto per citarne qualcuno. Il 27enne potrebbe discutere del futuro già nel mercato di gennaio, sempre che nel frattempo gli Spurs non trovino un accordo per il rinnovo del contratto. Pronti a firmare per qualche altra squadra da gennaio anche i difensori di nazionalità belga Vertonghen e Alderweireld, ma chiaramente l’attenzione è tutta su Eriksen, voluto da mezza Europa.