Dall’Inghilterra, Juventus made in…Tottenham: doppio colpo in arrivo

La Juventus non perde di vista gli obiettivi di mercato Toby Alderweireld e Christian Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020 col Tottenham. Chiusa la finestra estiva, i bianconeri vogliono pensare al futuro e ad alcuni potenziali colpi a parametro zero.

AFFARI – Dall’Inghilterra, in particolare il Daily Mail, sottolinea come il difensore Alderweireld e il trequartista Eriksen, entrambi con il contratto in scadenza nel 2020 col Tottenham, sarebbero nel mirino della Juventus. Nessuno dei due ha fatto dei passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo, tanto che l’ipotesi di un addio già nel mese di gennaio è da tenere in forte considerazione. Secondo il tabloid britannico, esattamente come accaduto per Ramsey e Rabiot, la Vecchia Signora starebbe monitorando l’evolversi delle cose e valuterebbe l’idea di tesserare due atleti di tale calibro senza sborsare neppure un euro.