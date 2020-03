Dall’Inghilterra: Juventus, Pogba è possibile con una contropartita

La Juventus non molla Paul Pogba. Dopo che nelle scorse ore il Paris Saint-Germain sembrava essere passato in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista del Manchester United, i bianconeri sono tornati alla carica. Per convincere i Red Devils a privarsi del loro giocatore, il club di Andrea Agnelli starebbe studiando una nuova offerta.

CONTROPARTITA – Secondo quanto raccolto dal Sun, la Juventus potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Aaron Ramsey, che a Torino non è fin qui riuscito a lasciare il segno. Il gallese sarebbe un rinforzo gradito al tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer.

TACCHINARDI: “POGBA? NON E’ PIU’ QUELLO DI PRIMA…”