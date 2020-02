Dall’Inghilterra, Koulibaly verso il PSG: spunta l’indizio

Kalidou Koulibaly sembra aver scelto cosa fare nel proprio futuro. E nella prossima stagione potrebbe seriamente decidere di non vestire la casacca del Napoli. Ne è convinto il Sun che riporta la notizia della scelta del difensore senegalese di guardarsi intorno. Sulle sue tracce si era portato il Manchester United, ma il giocatore avrebbe declinato l’offerta per accasarsi al Paris Saint-Germain. A sostegno di questa tesi ci sarebbe anche la decisione dello stesso Koulibaly di acquistare casa nella capitale francese. Un’abitazione in pieno centro a Parigi, con tanto di vista sulla Tour Eiffel. Insomma, un indizio che potrebbe far luce sul futuro immediato del difensore, ormai sempre più lontano dal Napoli. Le prossime settimane saranno cruciali.