Dall’Inghilterra, la Juventus pronta a cedere Ramsey

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, la Juventus pensa a portarsi a casa il trofeo nella sfida di mercoledì prossimo. Allo stesso tempo, lo sguardo della società è inevitabilmente al prossimo mercato con diverse operazioni in vista sia in entrata che in uscita.

In tal senso, i rumors che arrivano dall’Inghilterra fanno capire le intenzioni dei bianconeri a proposito di Aaron Ramsey. Come scrive oggi il Daily Mail, anche in prima pagina, la Vecchia Signora, insoddisfatta del rendimento del giocatore, anche a causa di diversi problemi fisici, starebbe pensando di cerderlo. Un’operazione che sarebbe una plusvalenza, dato che Ramsey è arrivato dall’Arsenal a parametro zero. Il 29 avrebbe un ottimo mercato in Premier League dove tra le interessate ci sarebbe anche il Manchester United. Paratici potrebbe utilizzare il cartellino del gallese come contropartita per Paul Pogba.