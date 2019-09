Dall’Inghilterra: la Juventus pronta al doppio colpo a parametro zero

Non conosce sosta il mercato della Juventus. I bianconeri, nonostante si sia appena chiusa la finestra dei trasferimenti estiva, continua a tenere ben dritte le antenne, studiando già le mosse future. In particolare, come riporta il Daily Mail, il club di Andrea Agnelli starebbe già lavorando ad un doppio colpo a parametro zero in vista della prossima stagione.

I NOMI – La dirigenza avrebbe messo nel mirino i giocatori del Tottenham Christian Eriksen e Toby Alderweireld, i cui contratti con gli Spurs andranno in scadenza nel 2020. Per aggiudicarsi le prestazioni dei due ci sarà però da battere una fitta concorrenza.