Dall’Inghilterra, la Juventus vuole Diego Costa. Ma spunta una rivale

Tra Diego Costa e l’Atletico Madrid si è concluso il rapporto. Il divorzio sembrava possibile a causa delle tensioni nell’ultimo periodo tra le due parti, ma era difficile pensare a una rescissione del contratto. Ora, però, l’attaccante spagnolo diventa una pedina appetibile sul mercato. Infatti il giocatore potrebbe essere tesserato senza sborsare somme per altre società. Così spuntano diverse formazioni interessate.

PRETENDENTI

Secondo il Dailymail tra le squadre pronte a farsi avanti ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri lavorano per costruire un attacco galattico insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Tuttavia i campioni d’Italia devono guardarsi da una concorrenza sempre più agguerrita. L’altra grande pretendente sembra essere l’Arsenal, ma non si escludono nuovi ingressi in questa asta di mercato.