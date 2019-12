Una prima parte di stagione sottotono, con soli 22 punti conquistati in diciassette giornate ed un opaco decimo posto in classifica. Stiamo parlando dell’Arsenal, con il club che, per sopperire alle lacune emerse in questi mesi, sta lavorando in sede di mercato. I Gunners, in particolare, sarebbero alla ricerca di un difensore per puntellare la propria retroguardia e, secondo quanto raccolto dal Sun, avrebbe individuao in Daniele Rugani della Juventus il profilo ideale.

