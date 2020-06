Dall’Inghilterra, Liverpool fuori dalla corsa per Werner: Chelsea in pole

Continua la corsa per Timo Werner. L’attaccante del Red Bull Lipsia è stato uno dei protagonisti di questa travagliata stagione. Inevitabilmente il giocatore ha creato un discreto numero di pretendenti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la lotta per il bomber tedesco si sarebbe infiammata, pur registrando un’importante defezione. Saluta infatti il Liverpool. Il club inglese, campione d’Europa in carica, avrebbe preferito dirottare le sue risorse verso altri obiettivi. Attualmente in pole position ci sarebbe un’altra società britannica: il Chelsea. I Blues, infatti, sono davvero vicini all’accordo con il bomber del Lipsia. Più staccata l’Inter che era stata accostata a Werner nelle scorse settimane.