Dall’Inghilterra, Lukaku-Inter ai dettagli: il Chelsea ha già pronto il sostituto

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter potrebbe essere presto realtà. L'attaccante belga sta da tempo spingendo per una sua nuova avventura a Milano sponda nerazzurro. La stagione deludente col Chelsea e il rapporto non entusiasmante col tecnico Tuchel hanno convinto Big Rom a scendere in prima linea per convincere la dirigenza dei Blues a farlo partire. L'accordo tra l'Inter e Lukaku c'è, manca solo quello tra i club per la cifra del prestito oneroso.