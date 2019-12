Dall’Inghilterra: Manchester United-Haaland, trovato l’accordo

Il Manchester United è ad un passo dall’aggiudicarsi le prestazioni di Erling Braut Haaland. L’indiscrezione è stata riportata dal Sun, secondo cui il club inglese avrebbe trovato un accordo con il Salisburgo, detentore del cartellino del norvegese, sulla base di 76 milioni di sterline. L’attaccante approderebbe in Inghilterra a giugno, concludendo la stagione in Austria. Una notizia che non fa felice le numerose estimatrici di Haaland, protagonista non solo in patria, ma anche in Europa, con ben 8 reti realizzate nella fase a gironi di Champions League. Su di lui aveva messo gli occhi anche la Juventus di Maurizio Sarri.

