Dall’Inghilterra, Mandzukic al Manchester United è fatta: le cifre alla Juventus

Trovano sempre maggiori conferme le indiscrezioni secondo cui Mario Mandzukic, attaccante della Juventus, sia prossimo all’approdo in Premier League, più precisamente al Manchester United.

Dall’Inghilterra, in particolare il Daily Express, parla anche di cifre e di accordo trovato tra le due società. Il croato, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri e della società italiana, andrà nel campionato inglese a dare una mano al Manchester United. I Red Devils sborseranno circa 11 milioni di euro. Pare essere questa la cifra per la quale la Juventus lascerà partire il bomber classe 1986. Per Mandzukic sarà la prima esperienza nel massimo campionato inglese.