Dall’Inghilterra, Messi in Premier League: può vestire la maglia del Chelsea

Quale futuro per Lionel Messi? Siamo appena ad inizio stagione, eppure quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi non è stato così d’attualità specie pensando al fatto che La Pulce del Barcellona può decidere se liberarsi gratuitamente dal club e firmare per un’altra società. Dopo le tante voci sul Manchester City, ecco che dall’Inghilterra sono convinti che possa esserci un’altra pretendente per il 10 argentino: il Chelsea.

Messi: c’è anche il Chelsea

Secondo quanto riporta il Sun, che cita il giornalista spagnolo Guillem Balague, il Chelsea potrebbe rientrare nell’affare relativo a Lionel Messi. Il calciatore argentino si potrebbe liberare a costo zero cosa che permetterebbe a chiunque avesse la possibilità economica di pagargli l’alto ingaggio, di prenderlo. In tal senso, la squadra di Londra non avrebbe nulla da invidiare alle altre squadre, soprattutto al Manchester City, e potrebbe decidere di mettere in scena il clamoroso colpo di mercato.