Dall’Inghilterra, no del Real a Neymar: assalto ad un big nel 2020

Il Real Madrid non smette di lavorare per preparare un nuovo grande colpo. Dopo aver acquistato Eden Hazard dal Chelsea, i Blancos sono pronti a lanciarsi su una stella del Paris Saint-Germain. I rumors di mercato degli ultimi mesi davano per forte l’interesse per Neymar, data la volontà del giocatore di lasciare il club campione di Francia. Tuttavia, secondo il Daily Mail, le Merengues potrebbero aver messo nel mirino un altro top player dei parigini: Kylian Mbappé. L’attaccante francese arriverebbe nel 2020. La trattativa è difficile, ma ci sono margini interessanti per il Real Madrid che sogna di piazzare un acquisto di altissimo livello.