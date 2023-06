Dall’Inghilterra: non c’è solo il Real Madrid interessato a Mbappé

Brutte notizie per il Psg, il quale non dovrà stare attento solo al pressing del Real Madrid ma anche ad altre importanti pretendenti. Secondo quanto riportato dal The Sun, oltre a quello dei blancos vi sarebbe anche l'interesse di Liverpool e Manchester United per Kylian Mbappé, pronte a portarlo via da Parigi al più presto. Tutte e tre interessate e tutte e tre con strategie d'attacco differenti: il Real punta su una tattica attendista, magari approfittando della scadenza di contratto il prossimo anno. Le inglesi invece non hanno tutta questa pazienza e puntano a convincere il calciatore riempiendo di denaro le casse dei parigini nell'immediato: "Il Liverpool vuole pagare una fortuna per il francese" ha dichiarato ai microfoni di Marca Kirdemir, agente della Fifa.