Dall’Inghilterra, per Khedira spunta… il Manchester United

Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus non rientra nei piani dei bianconeri ma non riesce a trovare l’accordo per risolvere il proprio contratto. Dall’Inghilterra, però, un’indiscrezione potrebbe cambiare lo scenario: il Manchester United sarebbe pronto ad accoglierlo.

Khedira: spunta il Manchester United

Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United è interessato alla firma di Sami Khedira nel caso in cui il giocatore trovi un accordo con la Juventus per partire gratuitamente. I Red Devils sarebbero intenzionati a puntare sull’esperto centrocampista tedesco ma solo dopo che avrà trovato risoluzione dell’attuale contratto con i bianconeri. L’interesse del club inglese potrebbe agevolare l’addio tra il giocatore e la Vecchia Signora che non riescono a trovare la quadra per risolvere la situazione complicata. Khedira potrebbe essere maggiormente motivato ad abbassare le richieste sulla buonuscita.

