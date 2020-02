Dall’Inghilterra: per Willian è arrivata l’offerta dell’Atletico Madrid

Il futuro di Willian sembra ormai lontano dal Chelsea. Il brasiliano, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, difficilmente troverà un accordo per prolungare la propria permanenza ai blues, come da lui stesso ammesso nel corso di un’intervista. Ecco quindi che sul giocatore si sono subito fiondate numerose pretendenti, con l’Atletico Madrid che sembra fare particolarmente sul serio.

OFFERTA – Secondo quanto raccolto dal Sun, i Colchoneros avrebbero infatti presentato a Willian un’offerta ufficiale, che il brasiliano starebbe valutando in queste ore. Su di lui vi è il pressing anche di Tottenham e Juventus.