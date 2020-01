Dall’Inghilterra, Pogba alla Juventus si può: ecco il piano dei bianconeri

Paul Pogba potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista francese del Manchester United rimane l’obiettivo numero uno dei bianconeri. Il campione del mondo è ricercatissimo sul mercato con il Real Madrid sempre allerta e in competizione con la Vecchia Signora.

La dirigenza bianconera, però, potrebbe avere dalla sua un’arma segreta: Adrien Rabiot. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, la Juventus vorrebbe fare un tentativo per il centrocampista francese già in questa sessione di mercato: il Manchester United valuta il cartellino di Pogba 100 milioni di euro, cifra che verrebbe ammorbidita dall’inserimento di una contropartita. In tal senso, l’ex Psg permetterebbe alla Juventus di coprire un costo di 30 milioni rendendo l’esborso economico di ‘soli’ 70 milioni.

ATTENZIONE ALL’OSTACOLO REAL MADRID PER POGBA