Dall’Inghilterra, Pogba verso la Juve: scambio clamoroso con lo United

Si avvicina l’estate e con essa anche il calciomercato. Lo stop imposto per l’emergenza Coronavirus non ha bloccato le trattative. Così si prospetta una sessione di mercato davvero intrigante. Secondo quanto riportato dal Sun, uno dei colpi più interessanti potrebbe verificarsi sull’asse Manchester-Torino: protagonisti lo United e la Juventus. I Red Devils sarebbero disposti a cedere Paul Pogba ai bianconeri, accontentando così il giocatore che vorrebbe tornare nella squadra in cui è esploso.

CAMBIO – Tuttavia, gli inglesi chiederebbero una contropartita per chiudere la pratica. L’indiziato principale a trasferirsi a Manchester è Matthjis De Ligt. Il difensore olandese ha vissuto un adattamento complicato e, per questo motivo, non avrebbe convinto pienamente la Juventus, pronta a cederlo in cambio di Pogba.