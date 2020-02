Dall’Inghilterra: Pogba vuole la Juventus

Continuano a susseguirsi le voci attorno al futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, malgrado le dichiarazioni del suo procuratore Mino Raiola, sarebbe intenzionato a lasciare il Manchester United al termine della stagione. Su di lui ci sarebbe l’interesse di Real Madrid e Juventus, con il “polpo” che, secondo quanto raccolto dal Daily Star, preferirebbe la destinazione italiana.

RITORNO – Pogba avrebbe infatti manifestato il desiderio di tornare a Torino per riabbracciare i vecchi compagni e per giocare a fianco di campioni come Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. La Juventus, per accontentarlo, sarebbe disposta a versare nelle casse dei Red Devils 60 milioni di euro più il cartellino di Aaron Ramsey.