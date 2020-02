Dall’Inghilterra: quattro club di Premier su Sancho

Tutti pazzi per Jadon Sancho. Il talento del Borussia Dortmund, ad appena diciannove anni, si è imposto come uno dei giocatori più interessanti sul panorama mondiale, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club. Quattro società di Premier League, in particolare, sarebbero pronte a darsi battaglia per aggiudicarsene le prestazioni.

SFIDA – Secondo quanto raccolto dal Sun, su Sancho ci sarebbero Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Insomma, una sfida tutta inglese per riportare in patria il talentuoso attaccante, seguito in Italia dalla Juventus.