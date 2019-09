Dall’Inghilterra: Real Madrid, ci sono stati contatti per Sterling in estate. E non è finita qui…

Il Real Madrid ha monitorato Sterling nella scorsa estate e continua a essere interessato al talento del Manchester City, che sotto la guida di Pep Guardiola è diventato fra i calciatori migliori al mondo. Lo riporta l’Athletic, sostenendo che i rappresentati dell’esterno inglese furono invitati qualche mese fa allo Stadio Bernabeu per un incontro José Angel Sanchez, il braccio destro di Florentino Perez, presidente dei blancos. Il 24enne, si sa, è attratto dalla possibilità un giorno di vestire la gloriosa maglia dei Galacticos, ma il City non ha paura di perdere il giocatore, convinto che con Guardiola può ancora migliorare moltissimo.

In casa Zidane le cose non stanno andando come ci si poteva aspettare: la sconfitta dura col Psg in Champions ha sollevato molte polemiche, così come il rendimento fin qui non particolarmente redditizio di Eden Hazard. Ecco perché il Madrid potrebbe tentare l’assalto a Sterling prima di quanto immaginiamo…