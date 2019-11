Dall’Inghilterra: Real Madrid, pronta l’offerta ‘monstre’ per Sterling. Inserito anche Bale

Per rimediare ad un inizio di stagione non particolarmente brillante, il Real Madrid potrebbe far di tutto per accaparrarsi nientemeno che Raheem Sterling, esterno offensivo del Manchester City, che al contrario dei blancos negli ultimi tempi sta segnando a raffica. Stando a quanto riportato da Sky Sports Uk, infatti, Florentino Perez avrebbe pronti circa 81 milioni di euro (70 milioni di sterline) più il cartellino di Gareth Bale per portare a Madrid il talento inglese classe ’94, a gennaio o più verosimilmente nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Bisogna però vedere se i Citizens anzitutto sono disposti ad accettare un’offerta cash più contropartita tecnica, e poi soprattutto se interessati a riportare Bale in Premier League, e quindi a disfarsi di un giocatore così importante come Sterling. Insomma, gli ostacoli sono parecchi, ma di vero c’è che il Real Madrid voglia puntare molto (se non tutto) sul giamaicano naturalizzato inglese.