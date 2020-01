Dall’Inghilterra: Real su Pogba, scambio stellare con lo United

Il Real Madrid continua il suo pressing per Paul Pogba. Il centrocampista francese piace a Zinedine Zidane che vorrebbe averlo con sé ai Blancos. Tuttavia, per avere a disposizione l’ex Juventus bisogna convincere il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, una chiave interessante potrebbe essere Toni Kroos: il tedesco sembra vicino alla fine del suo ciclo madrileno e non disdegnerebbe un trasferimento in Premier League alla corte dello United. Un trasferimento difficile, ma non per questo impossibile. Si profila così uno scambio tra i due top club europei.