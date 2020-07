Dall’Inghilterra, Sanchez ha messo le cose in chiaro: il messaggio al Manchester United sul futuro

Alexis Sanchez vuole restare all’Inter. Ne sono sicuri in Inghilterra dove parlano di un contatto piuttosto deciso tra l’attaccante e il Manchester United, squadra proprietaria del cartellino del cileno. Secondo il Mirror e il Daily Star, il centravanti e i Red Devils sarebbero ai ferri corti per quanto riguarda il futuro.

Sanchez: messaggio al Manchester United

Secondo i tabloid britannici, Sanchez avrebbe comunicato al Manchester United la propria intenzione di rimanere in quel di Milano nonostante la volontà del tecnico Red Devils Solkjaer di volerlo riportare in Inghilterra. Le parti sarebbe ai ferri corti mentre le società starebbero cercando un accordo. Intanto, una figura non ben precisata avrebbe spiegato il momento dell’attaccante: “Alexis non vede motivo per tornare a Manchester. È felice dove si trova, allo United le cose non hanno funzionato e vuole che il club accetti la sua scelta di andar via”. Vedremo dunque cosa accadrà. Sicuramente in questa seconda fase di stagione, il cileno è stato un’arma in più per l’Inter…