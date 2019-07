Dall’Inghilterra: scambio possibile Neymar-Bale fra Real Madrid e Psg

La situazione fra il Real Madrid e Gareth Bale è ai ferri corti, così come è in stallo il possibile trasferimento dell’estate che riguarda Neymar e il Barcellona. Ecco che, come riportato dal giornale inglese Indipendent, al Paris Saint-Germain non dispiacerebbe inserirsi per portare sotto la Tour Eiffel l’esterno gallese dei blancos. Secondo infatti voci vicine al club francese, non solo il Psg vorrebbe acquistare Bale per rilanciare il progetto, ma l’entourage del brasiliano avrebbe offerto il giocatore al Real Madrid nei giorni scorsi, per cui lo scambio potrebbe davvero concretizzarsi. Inizialmente Bale sembrava destinato al Manchester United, inserito in una operazione con Pogba, ma l’ipotesi fu scartata per le altissime richieste d’ingaggio del giocatore. Neymar insiste per lasciare la Ligue 1, vedremo quello che accadrà.