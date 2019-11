Dall’Inghilterra: se parte Mbappé, il Psg punta a riportare in Patria Griezmann

Il Real Madrid continua il pressing su Kylian Mbappé, tanto che sarebbe pronta un’offerta clamorosa per la prossima estate, quindi il Paris Saint-Germain – consapevole che prima o poi perderà il talento classe 1998 – punta ad un altro francese per sostituirlo. Infatti, secondo Four Four Two, il club parigino sarebbe sulle tracce di Antoine Griezmann, altro campione con la Nazionale francese del Mondiale in Russia del 2018. Era già obiettivo del Psg quando Le Petit Diable giocava nell’Atletico Madrid, chiaro che rispetto a Mbappé c’è una notevole differenza d’età: Griezmann a marzo compirà 29 anni, il connazionale ne farà 21 fra un mesceva dicembre. Bisogna anche sottolineare che l’attuale centravanti del Barcellona da solamente qualche mese veste blaugrana e difficilmente verrà lasciato andare dopo una sola annata.