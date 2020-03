Dall’Inghilterra sicuri: Barcellona su Aubameyang ma c’è anche l’Inter…

Pierre-Emerick Aubameyang sempre più distante dall’Arsenal. Ne sono convinto in Inghilterra dove il Daily Express nella sua versione online di oggi, parla di un Barcellona pronto a fare la mossa vincente per portare in blaugrana l’attaccante.

Sul giocatore del Gabon da tempo esistono diversi rumors che lo vorrebbero anche vicino all’Inter nell’eventualità che i nerazzurri cedessero Lautaro Martinez proprio ai blaugrana, ma il tabloid britannico è convinto che la pista più plausibile sia proprio quella catalana. Aubameyang, grande protagonista in maglia Arsenal, ha sempre negato ogni notizia su una sua possibile cessione, ma il recente addio dall’Europa League e l’eventuale mancato posizionamento tra le prime quattro in campionato e quindi il mancato accesso alla prossima Champions League, potrebbe cambiare le carte in tavola.