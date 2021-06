Dall’Inghilterra sicuri: Conte al Tottenham porterebbe via 3 big dall’Inter

L'ex mister potrebbe dare "fastidio" in ottica mercato

Antonio Conte è sempre più vicino al Tottenham e per convincere il tecnico a firmare con gli Spurs il presidente Daniel Levy sarebbe disposto ad accontentarlo in ottica calciomercato. Secondo i rumors che arrivano dall'Inghilterra, tra i primi nomi nella lista del mister potrebbero esserci anche 3 big della sua ex Inter...

Secondo quanto riportato dal Mirror, in caso di arrivo al Tottenham, Antonio Conte avrebbe già deciso i primi 5 calciatori che gli Spurs devono acquistare assolutamente. Tre di questi arriverebbero dall'Inter con la quale, solo poche settimane fa, il tecnico italiano ha vinto lo Scudetto. Si parla degli interisti Milan Skriniar, Ivan Perisic e del clamoroso ritorno di Christian Eriksen, con cui il tecnico ha ricucito negli ultimi mesi un rapporto che sembrava non essere sbocciato ad inizio avventura. Oltre ai giocatori nerazzurri, nei piani dell'allenatore ci sarebbe anche Nemanja Matic del Manchester United, e Olivier Giroud che sarà presto un parametro zero e per il quale si starebbero muovendo anche la stessa Inter ma soprattutto il Milan.