Dall’Inghilterra sicuri: il Manchester City prenderà Messi tra un anno

Lionel Messi e il suo futuro. Continuano senza sosta i rumors sul possibile addio del 10 argentino dal Barcellona tra un anno, quando La Pulce potrà nuovamente andare via gratuitamente.Setien poche ore fa ha parlato solo di speculazioni relativamente al destino dell’attaccante, ma le sirene di mercato non si sono assolutamente placate.

Messi al Manchester City

Sono poche, sulla carta, le squadre che potrebbero prendere Lionel Messi.Secondo talkSPORT, in particolare, la squadra in pole position ad oggi sarebbe il Manchester City di Khaldoon Al Mubarak, pronto a ricoprire d’oro la stella argentina una volta scaduto il suo contratto coi blaugrana nell’estate 2021. L’argentino ritroverebbe Pep Guardiola e vivrebbe una nuova esperienza mai vissuta prima nel campionato inglese definito da tutti come il migliore d’Europa.

